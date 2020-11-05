«أهلي 2006» يفوز على المقاولون العرب بثلاثية وديًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2006، على ضيفه المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.
وجاءت ثلاثية الأهلي عن طريق هشام مصطفى من ركلة جزاء، ويوسف السيد خيري برأسية، ومحمد أحمد سعد من رأسية ثانية في اللحظات الأخيرة.
وتأتي المباراة ضمن الاستعدادات التي يجريها فريق 2006 بالأهلي تحت قيادة مديره الفني سيد غريب، للمشاركة في بطولة الجمهورية للمرة الأولى لهذه المرحلة السنية، علمًا بأن الفريق فاز في المباراة السابقة على مصر المقاصة 4-2.
ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًّا، وأحمد صديق مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدرب حراس المرمى، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمار فتحي الإداري، وأحمد ممدوح المدلك.
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