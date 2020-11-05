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«أهلي 2006» يفوز على المقاولون العرب بثلاثية وديًا

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2006، على ضيفه المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

وجاءت ثلاثية الأهلي عن طريق هشام مصطفى من ركلة جزاء، ويوسف السيد خيري برأسية، ومحمد أحمد سعد من رأسية ثانية في اللحظات الأخيرة.

وتأتي المباراة ضمن الاستعدادات التي يجريها فريق 2006 بالأهلي تحت قيادة مديره الفني سيد غريب، للمشاركة في بطولة الجمهورية للمرة الأولى لهذه المرحلة السنية، علمًا بأن الفريق فاز في المباراة السابقة على مصر المقاصة 4-2.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًّا، وأحمد صديق مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدرب حراس المرمى، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمار فتحي الإداري، وأحمد ممدوح المدلك.

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