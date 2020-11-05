شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم الكندي ريموند إلى «رجال الطائرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تعاقد النادي مع المحترف الكندي ريموند، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي.
وأوضح أن التعاقد مع اللاعب جاء بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي، وفي إطار توجيهات مجلس الإدارة بدعم كل الفرق بالعناصر المميزة للمنافسة على الفوز بالبطولات.
وكان فريق الطائرة قد توج خلال الموسم الأخير بلقب البطولة العربية وبطولة الدوري وبطولة كأس مصر، ويسعى لمواصلة مسيرة إنجازاته هذا الموسم.
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