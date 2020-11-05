شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم الكندي ريموند إلى «رجال الطائرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تعاقد النادي مع المحترف الكندي ريموند، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي.

وأوضح أن التعاقد مع اللاعب جاء بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي، وفي إطار توجيهات مجلس الإدارة بدعم كل الفرق بالعناصر المميزة للمنافسة على الفوز بالبطولات.

وكان فريق الطائرة قد توج خلال الموسم الأخير بلقب البطولة العربية وبطولة الدوري وبطولة كأس مصر، ويسعى لمواصلة مسيرة إنجازاته هذا الموسم.