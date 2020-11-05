شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: موقفنا مع الرجاء سيخلد في الصفحات المشرفة للتاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن ثقته في لاعبيه وجهازه الفني ليس لها حدود، وأنه كان على ثقة تامة من تحقيق الفوز على الرجاء المغربي.

وقال منصور: «الفوز الذي تحقق على الرجاء، له طعم خاص حيث أنه لم يأتي على انقاض إصابة لاعبي الرجاء بفيروس كورونا، بل تجلت خلالها صفات الروح الرياضية، حيث أعلنا من البداية ترحيبنا الشديد بتأجيل مواجهة الرجاء، قبل إعلان الاتحاد الأفريقي نفسه عن ذلك تضماناً مع لاعبي الرجاء، حتي يشفوا من إصابتهم، وهو ماحدث بالفعل، وواجهنا فريقاً مكتمل العناصر، ونجح في تقديم مباراة قوية في شوطها الأول، ونجحنا في التفوق عليه في كل شيء خلال الشوط الثاني، وفي النهاية خرجت مباراتنا مع الرجاء، قوية متميزة».

وأضاف رئيس النادي، أن التاريخ سيتذكر دائماً موقف نادي الزمالك ورئيسه في محنة فريق الرجاء، وكيف أننا لم نستغل موقفهم المتأزم من أجل تحقيق فوز سهل ونجحنا في تحقيق فوز مستحق في مباراة قوية بين الفريقين.