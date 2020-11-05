شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه بسرعة صرف مكافآة التأهل للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، سرعة إعداد كشف المكافآت الخاص باللاعبين.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربي 4/1 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة.

ووعد رئيس النادي اللاعبين، بسرعة صرف المكافآت خلال الساعات القليلة المقبلة لمكافآتهم على النتيجة والأداء المتميزين اللذين ظهروا عليه.

وحرص منصور، على إجراء اتصال هاتفي باللاعبين، من خلال هاتف أحمد زاهر، المدير الإداري للفريق، وهنأهم على المستوى المتميز الذي ظهروا عليه خلال المباراة، وخصوصاً في شوطها الثاني، والذي نجحوا خلاله في قلب الأمور رأساً على عقب، وطالب منصور، اللاعبين وجهازهم الفني الاستعداد بقوة من أجل تحقيق الفوز على الأهلي في المباراة المقبلة، والفوز بدوري رابطة الأبطال الأفريقي الغائب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002.