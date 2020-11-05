شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يبدأ تحضير الزمالك لمواجهة الأهلي بمشاهدة مباراة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من الجهاز الإداري ملخص لمباراتي الأهلي والوداد المغربي، في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وسيبدأ باتشيكو، الأحد المقبل، مع جهازه المعاون في متابعة فريق الأهلي من خلال المباراتين للوقوف على نقاط القوة والضعف والعمل على استغلالها خلال المواجهة المقبلة.

ويلتقى الزمالك، مع الأهلي، يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري الأبطال الأفريقي.