شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يبدأ تحضير الزمالك لمواجهة الأهلي بمشاهدة مباراة الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من الجهاز الإداري ملخص لمباراتي الأهلي والوداد المغربي، في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.
وسيبدأ باتشيكو، الأحد المقبل، مع جهازه المعاون في متابعة فريق الأهلي من خلال المباراتين للوقوف على نقاط القوة والضعف والعمل على استغلالها خلال المواجهة المقبلة.
ويلتقى الزمالك، مع الأهلي، يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
108,329
-
تعافي
99,874
-
وفيات
6,318
كانت هذه تفاصيل خبر باتشيكو يبدأ تحضير الزمالك لمواجهة الأهلي بمشاهدة مباراة الوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.