شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (5): أرقام مميزة لـ «فيرنر».. و«ريمونتادا» أندلسية تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل تشيلسي انطلاقته القوية في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020/2021، وحقق فوزه الثاني على التوالي والذي تحقق على حساب نادي استاد رين الفرنسي بنتيجة 3-0، في مباراة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ولعب تيمو فيرنر دور البطولة في المباراة من خلال تسجيله الهدفين الأول والثاني (كلاهما عن طريق ركلتي جزاء)، ليصبح أول لاعب ألماني يسجل ركلتي جزاء في مباراة بدوري الأبطال أو الكأس الأوروبية (المسمى القديم للمسابقة) منذ لوثار ماتيوس مع بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في أبريل 1987.

وسجل فيرنر بالأمس هدفيه رقم 9 و10 في دوري الأبطال، مع تسجيله لأول مرة في ملعب فريقه (الأهداف الـ 8 السابقة سجلها خارج القواعد مع لايبزيج وتشيلسي).

وأوضحت الاحصائيات أن تيمو فيرنر هو أكثر لاعب سجل من ركلات جزاء خلال أهدافه الـ 10 الأولى في دوري الأبطال، مع تسجيله 6 أهداف من ركلات جزاء (الرقم السابق كان مدون باسم لاعب الوسط التشيلي، أرتورو فيدال، 5).

وجاء الهدف الثالث بواسطة المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام، وهو هدف من صناعة إنجليزية أيضًا عن طريق الظهير الأيمن الشاب ريس جيمس، ليكون أول هدف إنجليزي خالص (صناعة وتسجيل) يسجله تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، منذ هدف جون تيري ضد نابولي في عام 2012، والذي جاء من صناعة لاعب الوسط السابق ومدرب تشيلسي الحالي، فرانك لامبارد.

ولعب تشيلسي مباراته العاشرة على التوالي دون خسارة في مختلف البطولات، مع حفاظ الفريق على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في سجل لم يعرفه النادي منذ 10 سنوات، وبالتحديد في أكتوبر 2010 ابان فترة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (5 مباريات ايضًا).

وفي الأندلس، قلب إشبيلية تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز بنتيجة 3-2 على كراسنودار الروسي، في واحدة من أفضل العودات في تاريخ مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، حيث أصبح النادي الأندلسي هو ثاني فريق إسباني يفوز بمباراة في مرحلة المجموعات على الرغم من تأخره فيها بهدفين، بعد ريال مدريد ضد روما في سبتمبر 2009.

Advertisements

وأصبح إشبيلية هو أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يفوز بمباراة في مرحلة المجموعات بعد تأخره في نتيجة الشوط الأول وخوضه للشوط الثاني بأكمله منقوصًا من لاعب بعد طرد خيسوس نافاس في نهاية الشوط الأول من جانب أصحاب الأرض، والنتيجة وقتها تشير إلى تقدم الضيف الروسي بنتيجة 2-1.

وسجل المهاجم المغربي يوسف النصيري هدفي فريقه في الشوط الثاني وخلال 3 دقائق فقط، ليسجل أسرع ثنائية تهديفية للاعب من إشبيلية في دوري الأبطال، محطمًا الرقم السابق المدون باسم المهاجم الفرنسي وسام بن يدر (هدفان خلال 4 دقائق ضد مانشستر يونايتد).