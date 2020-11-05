شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: لم أشك لحظة في التأهل.. وقادرون على التتويج بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي لزمالك، على أن ثقته في لاعبيه لم تهتز بعد إحراز الرجاء هدفه الأول، وأنه كان واثقا من تدارك الموقف سريعاً.. وهو ما حدث بالفعل خلال المواجهة، ونجح اللاعبون في إحراز ثلاثة أهداف ملعوبة.

وأشاد باتشيكو بالمستوى الذي ظهر عليه جميع اللاعبين، رغم الظروف الصعبة التي مروا بها لغياب بعض العناصر الأساسية لظروف الإصابة، إلا أن جميع اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم وقدموا واحدة من أفضل مبارياتهم.

فاز الزمالك على الرجاء 4 /1 بمجموع المباراتين ليتأهل للمباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وشدد باتشيكو على قدرة فريقه على حسم اللقب والتتويج بالبطولة الإفريقية.