شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: توقعت الفوز بثلاثية.. وطبيب الفريق منعني من لقاء الذهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود علاء، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إنه كان يتمنى المشاركة في مباراة الرجاء الأولى التي أقيمت في المغرب.

وقال علاء: «طالبت الجهاز الطبي بالسماح له بالمشاركة تحت وطأة آلام الإصابة، إلا أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق رفض طلبي وفضل تجهيزي لمباراة العودة».

وأضاف أنه بعد تقدم الرجاء بهدفه في بداية الشوط الثاني، توقعت الفوز بثلاثية وتكرار نفس سيناريو الترجي التونسي في مباراة دور الثمانية.

وشدد «علاء» على أنه وزملاءه تعاهدوا قبل المباراة على تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية، وبذل قصاري جهدنا من أجل التتويج باللقب الإفريقي.