شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد: كشرنا عن أنيابنا أمام الرجاء.. ولن نتنازل عن اللقب الصعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق حامد، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن فريقه خاض مباراة قوية أمام فريق عنيد جاء للقاهرة وليس لديه ما يبكي عليه.

تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال الإفريقي بعد الفوز على الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي للبطولة بمجموع المباراتين 4 /1.

وأضاف حامد: «توقعنا هجوماً جارفاً للرجاء من البداية، والذي نجحنا في التعامل معه في الشوط الأول، ولكن بعد اهتزاز شباكنا بدأنا في التكشير عن أنيابنا وتمكنا من تحقيق الفوز بثلاثية».

وشدد «حامد» على أنه وزملاءه لن يتنازلوا عن تحقيق الفوز باللقب الإفريقي الصعب في نسخته الحالية.