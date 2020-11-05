العماري: نسعى دوماً إلى تطوير وتأهيل مهارات العاملين في الميدان الرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

الخليج 365 - المكلا

أكد صلاح العماري رئيس إتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت، مواصلة الإتحاد في تنفيد خطواته في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالميدان الرياضي في كافة المجالات الخاصة بالصحافة الرياضية، للأرتقاء بهم والحصول على مستوى عالٍ من الدقة والإحترافية.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل اختتام الدورة التدريبية التي نظمها إتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت بالتنسيق مع الإتحاد اليمني العام للإعلام الرياضي، ومكتب الشباب والرياضة بالساحل الحضرمي، تحت عنوان ( تغطية المنافسات الرياضية للعاملين في الميدان الرياضي) استهدف خلالها 40 متدرباً من الصحفيين والنشطاء المهتمين بالمجال الرياضي من مختلف مديريات ساحل حضرموت.

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واحتوت محاور الدورة التي حاضر فيها الدكتور أديب الشاطري عضو هيئة التدريس بكلية الآداب، ونقيب الصحفيين سالم الشاحت، والأستاذ خالد سعيد مدرك، والأستاذ فؤاد باضاوي، بالإضافة إلى المصورين رشيد بن شبراق، ومحي الدين سالم، على مقتطفات من وحي الخبرة في مجال الإعلام الرياضي وآداب المهنة، وفنون الخبر الصحفي الرياضي وكتابة التقارير الرياضية، وكذا كيفية اختيار العنوان الخبري، وكيفية التصوير في التغطيات الرياضة.

وبدوره ألقى حسن مسجدي مدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت، كلمة مختصره أشاد من خلالها بالمحاور الذي تطرق إليها الأساتذة المدربين خلال الدورة، وكذا بالتنظيم والانضباط وروح التعاون الذي شهدته الدورة، موكداً خلال كلمتة بأن مكتب الشباب والرياضة سيرعى خلال الأيام المقبلة دورة مماثلة لصحفي ونشطاء الأندية الرياضية بمدن ومديريات ساحل حضرموت.

وفي ذات السياق ألقى محمد باشراحيل كلمةً مختصرة نيابةً عن زملائه المتدربين، مُعرباً فيها عن أهمية مثل هذه الدورات وماتحتويه من معلومات رائعة، إضافة الكثير للمتدربين في المجال الرياضي، مختتماً كلمته بالشكر والتقدير لقيادة إتحاد الإعلام الرياضي بالساحل ومايوليه من ٱهتمامٍ ملحوظ بالجانب التدريبيّ والتأهيليّ الرياضي.