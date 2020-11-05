شكرا لقرائتكم الجبلاية تقرر استمرار إلغاء القرعة الموجهة للأهلي والزمالك بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على استمرار إلغاء القرعة الموسم المقبل والتي كانت تقام بين الأهلي و الزمالك في الفترة الأخيرة ، وتم إلغاءها الموسم المنقضي بإقامة قرعة عادية أسفرت عن مواجهة الأهلي و الزمالك في الأسبوع الرابع للدوري.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن القرعة لن تكون موجهة في الموسم المقبل المرجح إنطلاقه في الأول من ديسمبر ، بين الأهلي و الزمالك وسيتم إقامة قرعة عادية كما هو الحال في معظم الدوريات الكبرى.

أستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تحديد يوم 30 نوفمبر الجارى موعدًا لانطلاق مباريات دورى القسم الثالث للموسم الجديد 2020/2021 .

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وكشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية، انه يعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولو المسابقات للانتهاء من جداول ومواعيد المباريات والملاعب التي تستضيف المواجهات ..حيث حرص جمال محمد على ، على التنسيق مع المناطق بضرورة إنطلاق المباريات فى توقيت واحد خاصة أن معظم الملاعب لا يوجد بها إضاءة.

يتكون القسم الثالث فى الموسم الجديد من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثانى.

وقرر اتحاد الكرة الغاء الهبوط في القسمين الثانى والثالث هذا الموسم بعد ضغوط الأندية ومراعاة للظروف التي مرت بها الرياضة بسبب كورونا ، وتم تأجيل تطبيق دورى الممتاز في القسم الثانى خاصة مع عدم وجود رعاة للدورى .