شكرا لقرائتكم محمد جودة يطالب وسائل الإعلام بالتخلى عن فكرة التريند واستضافة المتعصبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد جودة نجم الأهلى السابق رسالة لوسائل الإعلام قبل نهائى دوري الابطال الافريقى مطالباً بضروة التخلى عن فكرة التريند ،وكتب محمد جودة عبر حسابه على فيس بوك :"فخور بنهائى مصرى خالص واتمنى الأميرة السمراء للأهلى واطالب الاعلام بجميع اشكاله التخلى عن فكرة التريند وعدم استضافة اى متعصب أو مثير للفتن الفترة المقبله وارجو من جميع النجوم والشخصيات العامه ضبط النفس والتحلى بالروح والاخلاق الرياضية ونبذ التعصب فى تصريحاتهم أو على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه".



محمد جودة

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

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وسبق وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.