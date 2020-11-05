شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يكشف كواليس اجتماع الخطيب وموسيمانى فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس اجتماع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" موسيمانى موجود فى القاهرة ولم يغادر لجنوب أفريقيا مثلما تردد ، وعقد اجتماع أمس مع محمود الخطيب وتم مناقشة ملف اللاعبين المعارين ، ومصيرهم سواء من يستحق العودة أو من يستكمل إعارته خارج الفريق"

وتابع شوبير:" موسيمانى اشتكى من ضيق الوقت عقب عودة اللاعبين الدوليين قبل مواجهة الزمالك وقالوله هيكون أمامك أسبوع وليس أمامنا خيار أخر ، وبدر بانون سافر للمغرب وسيعود فى وقت لاحق لإعلان صفقة انضمامه للقلعة الحمراء ، والمشكلة فى جيرالدو وكيل أعماله قال ان اللاعب مركز فى النهائى الافريقى مع النادى ومش عايز يمشى ، والاهلى لازم يمشيه عشان يقيد بدر بانون ، وهيشوفوا العروض اللى وصلت ليه من البرازيل "

وأضاف شوبير:" الشحات بيواصل برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة ، وكل لاعيبة الاهلى بيتدربوا فى أيام الاجازة ، موسيمانى منحهم أجازة ولكنهم فضلوا التدريب فى الجيم بمفردهم ، والناس اللى بتقول موسيمانى جه فى الوقت المناسب، لسه هقولهم بعدين مش دلوقتى ليه هو الوقت المناسب.. لينا كلام بس مش دلوقتى"

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وعن شكل الدوري فى الموسم الجديد علق شوبير:" مستحيل إقامة الدوري من 24 فريق فى مصر ، فكرة أن يكون فى 24 فريق يعنى وجود فرق من سوهاج ومطروح والوجه البحرى والوجه القبلى وده معناه أن كل فريق من هذه الاماكن يحتاج يومين للتنقل قبل أى مباراة وهى أزمة بدون لازمة ، ممكن نطبق فكرة الـ 24 فريق مستقبلا ولكن من خلال دوري المجموعتين ".

وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية العروض المحلية والخارجية التى وصلت للنادي لضم أكثر من لاعب تتجه النية للإستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، ويأتي في مقدمتهم السنغالي آليو بادجي والأنجولي جيرالدو وأحمد الشيخ حيث إقترب الثلاثي من الرحيل ويأتي رحيل الثنائي الأجنبي جيرالدو وبادجي من أجل قيد ثنائي أجنبي بدلاً منه حيث أنهى الاهلي إجراءت التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء المغربي بشكل نهائي ورسمي كما إقترب الأهلي من ضم لاعب أجنبي أخر تردد إنه الأوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.

ورفض جيرالدو وبادجي فكرة اللعب في الدوري المحلي وأصر كلاهما على الرحيل لأندية خارجية وسيُحضران عروضاً للأهلي من أجل مناقشتها وإختيار الأفضل منها للطرفين، أما أحمد الشيخ فقد تلقى هو الأخر عدة عروض محلية الفترة الماضية أبرزها من ناديه السابق المقاصة بجانب الأسماعيلي وسموحة والإتحاد لكن اللاعب يرفض فكرة الرحيل للإعارة مرة ثالثة بعدما سبق ورحل من الأهلي مرتين على سبيل الإعارة وانتقل في المرتين للمقاصة ويرغب الشيخ في الرحيل النهائي هذه المرة لو أعلن الأهلي عدم حاجته لجهوده.