شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يطالب الكاف بنقل النهائى الأفريقى لاستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامى أحمد شوبير مسئولى الاتحاد الأفريقى الكاف بنقل مواجهة الأهلى والزمالك فى نهائى دوري ابطال افريقيا لستاد القاهرة بدلا من إقامتها على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" أتمنى لعب المباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى بين الاهلى والزمالك على ستاد القاهرة بدلا من إقامتها فى برج العرب خاصة أنه لايزال هناك وقت لإتخاذ مثل هذا القرار"

ويضيف شوبير:"الزمالك بلغة الكورة فريق تقيل عزف لحن الخلود بعد أن تلقى هدفاً من الرجاء ليعزف متعة كروية لمدة 35 دقيقة وقدم مباراة رائعة أستحق فيها الوصول للنهائى ، وكان طاقم التحكيم الذى أدار المباراة ممتاز وتقنية الفار كانت متميزة ، وفرجانى ساسى لاعب رائع انتقده كثيراً مثل انتقادى لحسين الشحات ومروان محسن وغيرهم حتى يستعيدوا مستواهم "

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وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية