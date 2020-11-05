شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يطالب الكاف بإقامة مباراتى مصر وتوجو بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترح الإعلامى أحمد شوبير على الاتحاد الافريقى الكاف إستضافة القاهرة لمباراة العودة بين منتخب مصر وتوجو بسبب انتشار وباء كورونا فى توجو ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" احنا جاهزين لإستضافة مباراة العودة مع توجو ، خاصة بعد الأزمة التى طفت على السطح بإعلان توجو تأجيل تصفيات دول غرب افريقيا بسبب وباء كورونا ، وفى حالة موافقة الكاف وتوجو سيكون أمر رائع للفراعنة إقامة المباراتين فى القاهرة"

ويضيف شوبير:" البدرى سوف يعلن أسماء لاعبى الزمالك المنضمين للمنتخب ، وللأسف طاهر محمد طاهر لن يستطيع اللحاق بمباراة توجو بعد اصابته ، والبدرى اجتمع مع لاعيبة الأهلى وقالهم أنا عارف مجهودكو فى الفترة الاخيرة ولكن أمامنا لقاءات صعبة لازم نخوضها بمنتهى الجدية".

وكان الاتحاد التوجولي قد أصدر بيانًا، يؤكد خلاله على أنه تم تأجيل التصفيات التي كانت مقرر لها خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري، إلى 2 ديسمبر المقبل، بناء على طلب الحكومة، لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وتم تأجيل تصفيات المنطقة لدول غرب إفريقيا، لموعد لم يتم تحديده حتى الآن، حيث كان مقررًا أن يشارك 7 منتخبات، وهم "توجو وبوركينا فاسو وغانا والنيجر وكوت ديفوار وغانا وبنين".

يأتي ذلك قبل مواجهة المنتخب التوجولي الأول، أمام نظيره المصري، والمقرر له يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك بعد المواجهة التي ستجمع بينهما أيضًا في الجولة الثالثة.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المصري نظيره التوجولي مساء يوم 14 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة الجولة الرابعة يوم 17 من نفس الشهر.

ويتصدر المجموعة السابعة منتخب جزر القمر برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخبي مصر وكينيا في المركزين الثاني والثالث بنقطتين، بينما يتذيل المجموعة المنتخب التوجولي برصيد نقطة واحدة.