شكرا لقرائتكم طارق السيد يتحدث عن تفوق الأهلى أمام الزمالك فى النهائى الأفريقى المرتقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الفوز بدوري الأبطال الأفريقى سوف يمنح الأهلى أو الزمالك ثلاثة مناسبات سعيدة ، وقال طارق السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"الزمالك فريق عظيم صعد للنهائى عن جدارة واستحقاق بعدما قدم كرة ممتعة فى الشوط الثانى على حساب الرجاء المغربى".

ويضيف طارق السيد :"الزمالك يملك فرقة قوية قادرة على صنع الفارق دائماً ، وصلت لنهائى أفريقيا مرتين على التوالى ، وفى رأيى هدف مصطفى محمد الثانى هو أفضل هدف فى المباراة كما أن مصطفى محمد يستحق لقب رجل المباراة".

وعن نهائى دوري الابطال قال طارق السيد :" الفائز بهذه المباراة سوف يتوج بطلا لدوري الابطال وسيصبح بطلا للسوبر الافريقى لان الاهلى والزمالك أقوى من نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية بجانب أنه سوف يشارك فى كأس العالم للأندية إذا لعبت لانى أخشى الغاؤها".

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وأكمل طارق السيد :" مباراة صعبة على الاهلى والزمالك ولكن أرى أن المارد الاحمر لديه ميزة وهى وجود بيتسو موسيمانى المدرب صاحب الخبرات الافريقية الكبيرة الذى نال اللقب سابقاً كما أن الزمالك لديه "طار بايت" عنده بعدما خطف منه اللقب وأهداه لصن دوانز ، وأرى أن الثبات الانفعالى هو من يحسم قمة الاهلى والزمالك ، الفريق الذى سيكون لديه ثبات انفعالى سوف يحسم المباراة لصالحه".

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.