المصري يرحب بانتقال كريم العراقى للزمالك فى الموسم الجديد

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جدة - عمرو شويل رحب مسئولو المصرى البورسعيدى بانتقال كريم العراقى مدافع الفريق للزمالك بعد المفاوضات التى دارت بين مسئولى النادى خلال الأيام الماضية فى ظل الحاجة الماسة للفريق الأبيض لظهير أيمن قوى بعدما ظهر ذلك واضحا خلال دورى أبطال أفريقيا عقب إصابة حازم إمام والإستعانة بأحمد عيد اللاعب الشاب .
وقد وافق مسئولو المصرى على انتقال كريم العراقى للزمالك بشرط الحصول على الثلاثى أحمد رفعت ومحمد عنتر الذى يتمسك على ماهر المدير الفنى للنادى البورسعيدى بتواجده نظرا لعمله بإمكانياته الفنية بالإضافة إلى محمد عبد السلام الذى بزغ نجمه مع المنتخب الاوليمبى .
ويرفض مجلس إدارة الزمالك دخول الثلاثى سالف الذكر فى مفاوضات كريم العراقى ويطالبون بتحديد مقابل مادى فى الصفقتين فى ظل علمهم أن الثلاثى سيديرون مبالغ أكبر من صفقة العراقى .
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