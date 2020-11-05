شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى يطالب وسائل الإعلام بالتخلى عن فكرة التريند واستضافة المتعصبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد جودة، نجم الأهلى السابق، رسالة لوسائل الإعلام قبل نهائى دوري الأبطال الأفريقى، مطالباً بضرورة التخلى عن فكرة التريند، وكتب محمد جودة عبر حسابه على فيس بوك، "فخور بنهائى مصرى خالص وأتمنى الأميرة السمراء للأهلى، وأطالب الإعلام بجميع أشكاله بالتخلى عن فكرة التريند وعدم استضافة أى متعصب أو مثير للفتن الفترة المقبلة، وأرجو من جميع النجوم والشخصيات العامة ضبط النفس والتحلى بالروح والأخلاق الرياضية ونبذ التعصب فى تصريحاتهم أو على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه".

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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