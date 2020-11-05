شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد يكشف سبب تفوق الأهلى عن الزمالك فى النهائى الأفريقى المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفوز بدورى الأبطال الأفريقى سيمنح الأهلى أو الزمالك ثلاث مناسبات سعيدة، وقال طارق السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الزمالك فريق عظيم صعد للنهائى عن جدارة واستحقاق بعدما قدم كرة ممتعة فى الشوط الثانى على حساب الرجاء المغربى".

وأضاف طارق السيد، "الزمالك يملك فرقة قوية قادرة على صنع الفارق دائماً، وصلت لنهائى أفريقيا مرتين على التوالى، وفى رأيى هدف مصطفى محمد الثانى هو أفضل هدف فى المباراة، كما أن مصطفى محمد يستحق لقب رجل المباراة".

وعن نهائى دورى الأبطال قال طارق السيد، "الفائز بهذه المباراة سوف يتوج بطلا لدورى الأبطال ويصبح بطلا للسوبر الأفريقي، لأن الاهلى والزمالك أقوى من نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية، بجانب أنه سيشارك فى كأس العالم للأندية إذا لعبت لأنى أخشى إلغاءها".

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وتابع طارق السيد، "مباراة صعبة على الأهلى والزمالك ولكن أرى أن المارد الأحمر لديه ميزة وهى وجود بيتسو موسيمانى المدرب صاحب الخبرات الأفريقية الكبيرة الذى توج باللقب سابقاً، كما أن الزمالك لديه "طار بايت" عنده بعدما خطف منه اللقب وأهداه لصن دوانز، وأرى أن الثبات الانفعالى هو من يحسم قمة الأهلى والزمالك، الفريق الذى سيكون لديه ثبات انفعالى سوف يحسم المباراة لصالحه".

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.