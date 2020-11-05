شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى محمد نجم من مواليد منطقة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مصطفى محمد، لاعب نادى الزمالك، يؤكد يوما بعد يوما أنه لا غنى عنه فى صفوف الفريق الأبيض، خاصة بعدما نجح فى تسجيل ثنائية فى مرمى الرجاء المغربى بمباراة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا التى جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، باستاد القاهرة وانتهى بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 1 ، ليتفوق على المعلم حسن شحاتة فهو من مواليد منطقة الجزاء.

ورفع مصطفى محمد رصيده في المباريات الأفريقية إلى 8 أهداف بالتساوى مع الرباعى محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد صبرى وعبد الله سيسيه، بالإضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا، مقابل 6 أهداف فقط سجلها المعلم فى أفريقيا.

كما تخطى مصطفى محمد كلا من الثلاثى محمد إبراهيم وخالد الغندور، وأيمن يونس، حيث يحمل كل منهم 7 أهداف فقط.

وتصدر مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل هدف فريقه الأول فى مرمى الإسماعيلى ، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 11 هدفًا بعدما شارك فى 29 مباراة مع الأبيض فى المسابقة المحلية هذا الموسم، فيما يليه محمود علاء، مدافع الزمالك، فى قائمة هدافى الفريق برصيد 10 أهداف أحرزهم فى مسابقة الدورى هذا الموسم من بينهم 8 أهداف من ركلات جزاء.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب مصطفى محمد فى الصور التالية :

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