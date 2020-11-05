شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب بنقل نهائى أفريقيا لاستاد القاهرة ويؤكد: الزمالك عزف لحن الخلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى أحمد شوبير مسئولى الاتحاد الأفريقى "كاف" بنقل مواجهة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا لاستاد القاهرة بدلا من برج العرب بالإسكندرية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أتمنى لعب المباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى بين الأهلى والزمالك باستاد القاهرة بدلا من إقامتها فى برج العرب، خاصة أنه لا يزال هناك وقت لاتخاذ مثل هذا القرار."

وأضاف شوبير، "الزمالك بلغة الكورة فريق تقيل عزف لحن الخلود بعدما تلقى هدفاً من الرجاء ليعزف متعة كروية لمدة 35 دقيقة وقدم مباراة رائعة استحق فيها الوصول للنهائى، وكان طاقم التحكيم الذى أدار المباراة ممتاز وتقنية الفار متميزة، وفرجانى ساسى لاعب رائع انتقده كثيراً مثل انتقادى لحسين الشحات ومروان محسن وغيرهم حتى يستعيدوا مستواهم "

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وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.