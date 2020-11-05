ميدو: مصطفى محمد أجبر البدري على أن يصبح المهاجم الأساسي للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة إلى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بعد تألق مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض خلال مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي.

وساهم مصطفى محمد في فوز فريقه على الرجاء المغربي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما سجل هدفين.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ميدو: "جول مصطفى محمد جامد اوي بتاع رأس حربه كبير".

وأضاف: "مفيش حد يقدر يقعد مصطفى احتياطي دلوقتي في مصر كلها".

وتابع: "حتى لو كان في نسبة تفكير من كابتن حسام البدري انه لسه محتاج شوية وقت.. دلوقتي مصطفى أجبر كابتن حسام انه لازم يكون المهاجم الاساسي للمنتخب".

كما يرى ميدو أن منتخب مصر يمتلك جيل جيد يتمنى أي مدرب تدريبه، مضيفًا أنه يجب استغلال كل العناصر بشكل جيد.

ووضع ميدو التشكيل المثالي للمنتخب من وجهة نظره، وهو: محمد الشناوي، محمد هاني، أحمد حجازي، محمود حمدي (الونش)، عبد الله جمعة، طارق حامد، محمد النني، محمد صلاح، عبدالله السعيد، محمود حسن (تريزيجيه) ومصطفى محمد.

جدير بالذكر أن مصدر ليلا كورة، أكد أن حسام البدري استقر على ضم 6 أسماء من لاعبي الزمالك (بينهم مصطفى محمد) لقائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون. (طالع مزيد من التفاصيل)