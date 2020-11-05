"سقوط في القاهرة".. كيف تناولت صحف المغرب سقوط الرجاء أمام الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حجز فريق الزمالك البطاقة الثانية للتأهل نحو نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي أمس الأربعاء بنتيجة (3-1) في مباراة أقيمت على ملعب "استاد القاهرة" ضمن إياب دور نصف النهائي.

لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" في 18 من الشهر الماضي حسمه الزمالك أيضًا بنتيجة (1-0) ليصبح مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا (4-1).

وضرب الزمالك موعدًا ناريًا أمام الغريم التقليدي الأهلي في نهائي دوري الأبطال في مباراة مقرر لها 27 من الشهر الجاري، حيث كان الفريق الأحمر حجز البطاقة الأولى إثر فوزه ذهابًا وإيابًا على فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف المغربية بعد سقوط الرجاء في القاهرة:

"الزمالك يقسو على الرجاء"

قالت صحيفة "المنتخب"، إن فريق الزمالك كان قاسيًا على فريق الرجاء البيضاوي المغربي بعدما جدد الأبيض الفوز مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الزمالك تفوق بالذهاب بالمغرب بهدف دون رد، إلا أن الفريق الأبيض عاد من جديد ليعيد تفوقه بالفوز بنتيجة (3-1).

الصحيفة تحدثت عن مصطفى محمد، قائلة إن مهاجم الزمالك قضى على أحلام الرجاء بعدما كانت التشير إلى التعادل بهدف لكل جانب إلا أنه سجل الهدف الثاني والثالث له في آخر خمس دقائق من زمن أحداث المباراة.

- "الزمالك يذل الرجاء بثلاثية"

عنوان صحيفة "Le 360" كان صادمًا لجمهور الرجاء بعدما وصفت هزيمة الفريق البيضاوي بـ"الذل" نظرًا للنتيجة الكبيرة التي حققها فريق الزمالك.

وأضافت الصحيفة، أن الزمالك نجح في انتزاع بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال بعد الفوز بنتيجة (3-1) ليكون مجموع المباراتين (4-1) ذهابًا وإيابًا.

الصحيفة قالت، إن الزمالك سيواجه غريمه التقليدي الأهلي في 27 من الشهر الجاري في المباراة النهائية من دوري الأبطال والمقرر لها على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

- "الرجاء يسقط بثلاثية ويتبخر حلمه"

ذكرت صحيفة "هسبورت"، أن مشوار فريق الرجاء المغربي توقف عند دور نصف النهائي بعد الخسارة مجددًا من الزمالك بهدف مقابل ثلاثة على ملعب "استاد القاهرة"، حيث كان لقاء الذهاب على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" انتهى للأبيض بهدف دون رد.

وأضافت الصحيفة، أن فريق الرجاء حاول السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية وهذا ما تحقق حتى بداية الشوط الثاني بعدما سجل بين مالانجو هدف التقدم للفريق المغربي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن لاعبي الرجاء تراجعوا للخلف عقب هدف التقدم ليرد الزمالك بثلاثية من خلال فرجاني ساسي ثم سجل مصطفى محمد هدفين.

- "الرجاء يسقط في القاهرة"

قالت صحيفة "البطولة"، إن فريق الرجاء البيضاوي فشل في تحقيق آمال مشجعيه من خلال بلوغ نهائي دوري الأبطال بعد غياب استمر 18 عامًا.

الصحيفة أكملت، أن مشوار الرجاء توقف من خلال السقوط أمام الزمالك في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد أن كان لقاء الذهاب لصالح الأبيض بالفوز بهدف دون رد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تأهل الزمالك يعني مواجهته للغريم الأهلي في 27 من الشهر الجاري في أول نهائي بين الفريقين سيقام على الأراضي المصرية وتحديدًا على ملعب "برج العرب".