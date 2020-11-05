6 زملكاوية في معسكر منتخب مصر

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، اليوم الخميس، قائمة لاعبي الزمالك التي ستنضم لمعسكر الفراعنة المفتوح، استعدادًا لمواجهتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

من المقرر أن يعلن البدري عن انضمام كل من: محمد أبو جبل، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، إلى معسكر الفراعنة.

بدأ منتخب مصر معسكره أول أمس الثلاثاء، حيث يؤدي الفريق تدريباته يوميًا على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

وانضم أمس سداسي الأهلي إلى المعسكر وهم: محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد مجدي أفشة، محمد هاني، عمرو السولية.