يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، اليوم الخميس، قائمة لاعبي الزمالك التي ستنضم لمعسكر الفراعنة المفتوح، استعدادًا لمواجهتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.
من المقرر أن يعلن البدري عن انضمام كل من: محمد أبو جبل، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، إلى معسكر الفراعنة.
بدأ منتخب مصر معسكره أول أمس الثلاثاء، حيث يؤدي الفريق تدريباته يوميًا على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.
وانضم أمس سداسي الأهلي إلى المعسكر وهم: محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد مجدي أفشة، محمد هاني، عمرو السولية.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 زملكاوية في معسكر منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.