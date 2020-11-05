شكرا لقرائتكم الأهلى يناقش العروض المحلية والخارجية للاعبيه الراحلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى خلال الفترة الحالية العروض المحلية والخارجية التى وصلت للنادى لضم أكثر من لاعب تتجه النية للاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة أو البيع النهائى ويأتى فى مقدمتهم السنغالى آليو بادجى والأنجولى جيرالدو وأحمد الشيخ حيث اقترب الثلاثى من الرحيل ويأتى رحيل الثنائى الأجنبى جيرالدو وبادجى من أجل قيد ثنائى أجنبى بدلاً منه حيث أنهى الأهلى إجراءات التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء المغربى بشكل نهائى ورسمى كما اقترب الأهلى من ضم لاعب أجنبى أخر تردد إنه الأورجويانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.

ورفض جيرالدو وبادجى فكرة اللعب فى الدورى المحلى وأصر كلاهما على الرحيل لأندية خارجية وسيُحضران عروضاً للأهلى من أجل مناقشتها واختيار الأفضل منها للطرفين، أما أحمد الشيخ فقد تلقى هو الأخر عدة عروض محلية الفترة الماضية أبرزها من ناديه السابق المقاصة بجانب الإسماعيلي وسموحة والاتحاد لكن اللاعب يرفض فكرة الرحيل للإعارة مرة ثالثة بعدما سبق ورحل من الأهلى مرتين على سبيل الإعارة وانتقل فى المرتين للمقاصة ويرغب الشيخ فى الرحيل النهائى هذه المرة لو أعلن الأهلى عدم حاجته لجهوده.