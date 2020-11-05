شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عروض الصيف لضم الشيخ وجيرالدو وبادجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية العروض المحلية والخارجية التى وصلت للنادي لضم أكثر من لاعب تتجه النية للإستغناء عنهم خلالل فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، ويأتي في مقدمتهم السنغالي آليو بادجي والأنجولي جيرالدو وأحمد الشيخ حيث إقترب الثلاثي من الرحيل ويأتي رحيل الثنائي الأجنبي جيرالدو وبادجي من أجل قيد ثنائي أجنبي بدلاً منه حيث أنهى الاهلي إجراءت التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء المغربي بشكل نهائي ورسمي كما إقترب الأهلي من ضم لاعب أجنبي أخر تردد إنه الأوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.

ورفض جيرالدو وبادجي فكرة اللعب في الدوري المحلي وأصر كلاهما على الرحيل لأندية خارجية وسيُحضران عروضاً للأهلي من أجل مناقشتها وإختيار الأفضل منها للطرفين، أما أحمد الشيخ فقد تلقى هو الأخر عدة عروض محلية الفترة الماضية أبرزها من ناديه السابق المقاصة بجانب الأسماعيلي وسموحة والإتحاد لكن اللاعب يرفض فكرة الرحيل للإعارة مرة ثالثة بعدما سبق ورحل من الأهلي مرتين على سبيل الإعارة وانتقل في المرتين للمقاصة ويرغب الشيخ في الرحيل النهائي هذه المرة لو أعلن الأهلي عدم حاجته لجهوده.