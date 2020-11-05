شكرا لقرائتكم منتخب الأوليمبى يجرى تدريبات اليوم على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب تدريباته فى الرابعة عصر اليوم الخميس، بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة فى إطار الإعداد لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً يوم 12 نوفمبر الجارى، ثم الودية الثانية أمام البرازيل يوم 14 من نفس الشهر بالقاهرة فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى أن الحجر الصحى واجراءات الكورونا كانت هى سبب نقل مباراتى المنتخب الاوليمبى مع كوريا والبرازيل من السعودية لمصر، وقال غريب : اتحاد الكرة ووزارة الرياضة قاموا بمجهود كبير مع المنتخبين للموافقة على نقل الوديتين من السعودية للقاهرة.

كما أكد شوقى غريب انه تم الاتفاق على خوض 3 مباريات ودية فى معسكر يونيو المقبل قبل انطلاق اولمبياد طوكيو، مشددا على أن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول هو صاحب القرار النهائى فى الاحتفاظ برمضان صبحى ومصطفى محمد وطاهر محمد أو إعادتهم للمنتخب الأولمبي.

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وقال غريب أن المنتخب الأوليمبي يتمنى مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى إلى قائمة المنتخب الأوليمبي فى الأولمبياد، مضيفا أن البرازيل قام بضم نيمار فى 2016، مؤكدا أن المفاوضات مع ليفربول ويورجن كلوب توقفت منذ فترة كورونا.

من المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يوم 12 نوفمبر الحالى أمام كوريا الجنوبية والثانية يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبي البرازيلى حيث يتم وضع الترتيبات النهائية للمباراتين بمعرفة الاتحاد المصرى لكرة القدم مع الشركة الراعية للاتحاد.