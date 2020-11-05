شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يبدأ غدا الجمعة الاستعداد للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، الاستعداد للموسم الجديد غداً الجمعة على ملعبه بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراتهم مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للدورى والتى انتهت بالتعادل السلبى، وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

على صعيد مختلف، تعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، على حسم الصفقات المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

Advertisements

وحرص اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار ولاعبى الفريق على الاتصال بخالد مهدى مدير الكرة بالنادى للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة استدعت عدم حضوره لمباراة فريقه أمام مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للدورى والتى أقيمت مساء الخميس وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث لم يستطع مهدى استكمال المعسكر ليقرر على الفور العودة لمنزله لاستشارة الطبيب ليحرص لاعبو الإنتاج الحربى والجهاز الفنى والإدارى على الاطمئنان على صحته تليفونيًا.

ومنذ عودة مسابقة الدورى من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، حيث خاض الفريق 17 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى ستة مباريات وتعادل فى ثلاثة مباريات، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة برباعية مقابل هدف ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من الإسماعيلى بهدف دون رد ثم فاز على نادى مصر بثلاثة أهداف دون رد ثم فاز على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل سلبياً مع مصر المقاصة.