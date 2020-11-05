تشلسي يواصل صحوته والنصيري ينقذ اشبيلية من فخ كراسنودار

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لندن: تابع تشلسي صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه رين الفرنسي 3-صفر، وحذا حذوه اشبيلية الاسباني بعدما أنقذه مهاجمه الدولي المغربي يوسف النصيري من فخ ضيفه كراسنودار الروسي بثنائية قلبت تخلفه 1-2 الى فوز 3-2 الاربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وعزز تشلسي واشبيلية صدارتهما للمجموعة برصيد سبع نقاط بعد تعادلهما سلبا في لندن في الجولة الاولى، فيما تجمد رصيد كل من رين وكراسنودار عند نقطة واحدة من تعادلهما 1-1 في الجولة الاولى ايضا.

على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، فرض المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية من ركلتي جزاء في الدقيقتين العاشرة و41، وأضاف تامي أبراهام الثالث في الدقيقة 50.

ولعب رين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 لطرد مدافعه البرازيلي هنريكي دالبير لتسببه في ركلتي الجزاء فخرج بإنذارين.

وخاض تشلسي المباراة في غياب لاعب وسطه الالماني الواعد كاي هافيرتس بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت المباراة مواجهة حارس مرمى تشلسي الجديد الدولي السنغالي إدوار مندي لفريقه السابق رين حيث غادره الصيف الماضي ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة للمرة السادسة في سبع مباريات خاضها مع النادي اللندني.

وضغط تشلسي منذ البداية ونجح فيرنر في الحصول على ركلة جزاء اثر عرقلته من المدافع دالبير فانبرى لها بنفسه زاحفة بيمناه على يمين الحارس السنغالي الفريد غوميس (10).

وتسبب دالبير في ركلة جزاء ثانية أواخر الشوط الثاني عندما تصدى بيده لتسديدة قوية لأبراهام من خارج المنطقة، فتلقى الانذار الثاني وترك فريقه بعشرة لاعبين، وانبرى الاختصاصي فيرنر للركلة وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس غوميس (41).

وعزز أبراهام بالهدف الثالث عندما تابع بيسراه كرة عرضية من ريس جيمس (50).

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- اشبيلية يقلب الطاولة بثنائية النصيري -

وفي الثانية، قاد النصيري فريقه اشبيلية بعشرة لاعبين الى قلب الطاولة على مضيفه كراسنودار بتسجيله ثنائية في ثلاث دقائق.

وضرب الفريق الروسي بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين مبكرين الاول عبر شابي سليمانوف من ركلة حرة مباشرة رائعة اثر عرقلة السويدي ماركوس بيرغ عند مشارف المنطقة من قبل المدافع الفرنسي جول كونديه (17).

وأضاف بيرغ الهدف الثاني من ركلة جزاء اصطادها بنفسه اثر عرقلته من المدافع كونديه (21).

واضطر جولن لوبيتيغي إلى استبدال كونديه في الدقيقة 34 خوفا من طرده، كما دفع بالارجنتيني ماركوس أكونيا مكان سيرجيو إسكوديرو.

وقلص الدولي الكرواتي السابق إيفان راكيتيتش الفارق بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من جوان جوردان (41).

وتلقى اشبيلية ضربة موجعة بطرد قائده خيسوس نافاس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ودفع لوبيتيغي بالمهاجمين النصيري والبرازيلي فرناندو مكان جوردان والمغربي الأصل منير الحدادي، فنجح الأول في إدراك التعادل بعد تسع دقائق من نزوله عندما انتزع كرة من احد المدافعين وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه على يمين الحارس ماتفاي سافونوف (69)، ثم سجل هدف الفوز بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة مستغلا كرة مرتدة من القائم الأيسر اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها راكيتيتش (72).