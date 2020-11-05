شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يتدرب في الرابعة عصراً بإستاد القاهرة استعدادًا لكوريا والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته في الرابعة عصر اليوم الخميس ، بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة في إطار الإعداد لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً يوم 12 نوفمبر الجاري ، ثم الودية الثانية أمام البرازيل يوم 14 من نفس الشهر بالقاهرة في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2021، وأكد شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى أن الحجر الصحى واجراءات الكورونا كانت هى سبب نقل مباراتى المنتخب الاوليمبى مع كوريا والبرازيل من السعودية لمصر، وقال غريب : اتحاد الكرة ووزارة الرياضة قاموا بمجهود كبير مع المنتخبين للموافقة علي نقل الوديتين من السعودية للقاهرة.

كما أكد شوقى غريب انه تم الاتفاق علي خوض 3 مباريات ودية في معسكر يونيو المقبل قبل انطلاق اولمبياد طوكيو، مشددا علي ان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول هو صاحب القرار النهائى في الاحتفاظ برمضان صبحي ومصطفي محمد وطاهر محمد أو إعادتهم للمنتخب الأولمبي.

وقال غريب أن المنتخب الاوليمبي يتمني مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي الي قائمة المنتخب الاوليمبي في الاوليمبياد، مضيفا ان البرازيل قام بضم نيمار في 2016 ، مؤكدا ان المفاوضات مع ليفربول ويورجن كلوب توقفت منذ فترة كورونا.

من المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يوم 12 نوفمبر الحالي أمام كوريا الجنوبية والثانية يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي.