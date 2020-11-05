شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة أكثر الأندية تعادلا بالدورى والاتحاد فى المركز الثانى والطلائع ثالثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار، على أطول مسابقة لبطولة الدورى الممتاز بعد فوز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى ليلة تألق العديد من نجوم القلعة الحمراء، على رأسهم محمود كهربا ووليد سليمان وجيرالدو، بالإضافة لظهور مؤمن زكريا فى المدرجات والذى سلم درع الدورى للاعبين داخل الملعب فى لافتة لاقت استحسان الجميع.

وبعد انتهاء مسابقة الدورى 2019 - 2020 بحصول الأهلى على درع الدورى وهبوط الثلاثى طنطا وحرس الحدود ونادى مصر للقسم الثانى، هناك عدد من الظواهر نرصده منها تقريرا حول أكثر الأندية التى حققت التعادل بالدورى.

سموحة

يعد سموحة أكثر الأندية التى حققت التعادل بالدورى برقم قياسى برصيد 18 مباراة، معظمها مع حمادة صدقى المدير الفنى السابق للفريق الذى رحل وتعاقد فرج عامر رئيس النادى من بعده مع أحمد سامى الذى نجح فى عودة الموج الأزرق للطريق الصحيح وتحقيق الانتصار تلو الآخر حتى تحقق المراد بتحقيق المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

الاتحاد السكندرى

يحل الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى من حيث التعادلات برصيد 15 مباراة، حيث يعد زعيم الثغر من الأندية التى تضررت كثيرا من إيقاف المسابقة بسبب وباء كورونا، فبعد عودة النشاط فشل الفريق تماما ولم يحقق سوى فوزين فقط على الإسماعيلى واسوان من أصل 14 مباراة خاضها زعيم الثغر بالدورى ليتقهقر ترتيبه وينهى الموسم فى المركز العاشر برصيد 42 نقطة .

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طلائع الجيش

يأتى طلائع الجيش فى المركز الثالث برصيد 14 مباراة تعادل فيها أبناء المؤسسة العسكرية ، خاصة مع طارق يحيي المدير الفنى السابق للفريق ، ولعل تواجد عبد الحميد بسيونى على رأس القيادة الفنية للفريق أعاد الروح ونجحوا فى تحقيق عدة انتصارات أدت فى النهاية لإحتلال الفريق للمركز الحادى عشر برصيد 41 نقطة .

إنبى والمقاصة رابعا

يحل إنبى ومصر المقاصة فى المركز الرابع برصيد 12 مباراة تعادل فيها الفريقان ، وقد تعادل الفريق الفيومى مع ميدو المدير الفنى السابق للفريق الذى فشل فى قيادة المقاصة تماما بالرغم من امتلاكه للعديد من نجوم الدورى حتى جاء إيهاب جلال اذى نجح فى عودة الامور لمجاريها ، بينما عاش إنبى حالة من الإستقرار منذ بداية الموسم مع حلمى طولان حتى نهاية واستطاعوا انهاء الموسم فى المركز السابع برصيد 48 نقطة .