شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة توجو بـ19 لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري تدريباته استعدادًا لمباراتي توجو يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون ، حيث يستضيف الفراعنة منتخب توجو فى اللقاء الأول على أن يقام اللقاء الثاني بتوجو يوم 17.

يتواجد في معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوي و محمد هاني و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدي فتحي و محمد مجدي أفشة " الأهلي" .

وينضم لاعبو الزمالك يوم السبت المقبل لمعسكر منتخب مصر الأول بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، بينما ينتظم اللاعبين المحترفين وهم محمد صلاح و محمد النني و محمود تريزيجيه و أحمد حجازي و أحمد حسن كوكا يومى 9 و 10 نوفمبر الجاري.