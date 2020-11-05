الزمالك يضع 3 مراكز على رأس صفقاته المقبلة استعدادا للموسم الجديد

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جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو نادى الزمالك لتدعيم مركزى خط الوسط المدافع والدفاع والظهير الأيمن فى مقدمة اهتمامات جهاز الكرة بالنسبة لصفقات الموسم الجديد. وأكد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، لمسئولى لجنة الكرة أن الفريق بحاجة إلى إضافات فى قلب دفاع، الوسط مدافع. ويبحث مسئولو الزمالك إنهاء التعاقد مع الثنائى رجب بكار ونبيل دونجا لاعبى بيراميدز لتدعيم المراكز التى يحتاجها الزمالك فى الموسم الجديد، ويكثف مسئولو الزمالك من مفاوضاتهم مع مسئولى بيراميدز لإنهاء صفقتى دونجا وبكار فى أسرع وقت. Advertisements فى نفس السياق، فإن مسئولى الزمالك اقتربوا من الحصول على توقيع مهاجم أفريقى سوبر لتدعيم الهجوم فى ظل رغبة مصطفى محمد مهاجم الفريق فى الاحتراف عقب بطولة أفريقيا وغموض مصير عمر السعيد وكاسونجو فى حسابات باتشيكو الموسم الجديد. وأكد مصدر داخل الزمالك، أن إدارة الكرة استقرت على 3 مهاجمين سوبر ويتم التفاوض معهم على أن يتم التعاقد رسميا مع أحدهم عقب بطولة أفريقيا على أقصى تقدير، وسط تكهنات تؤكد أن الزمالك حصل على توقيع مهاجم سوبر يتكتم على تفاصيل التعاقد، وفى حالة إنهاء كل التفاصيل سيتم الإعلان عنه الصفقة قريبا.

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