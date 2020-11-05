دوري أبطال أوروبا: لاتسيو يعود بتعادل ثمين من سان بطرسبورغ

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سان بطرسبورغ: عاد لاتسيو الإيطالي المنقوص من العديد من العناصر الاساسية بسبب فيروس كورونا المستجد بتعادل ثمين من أرض مضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 1-1 الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان زينيت في طريقه لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات عندما تقدم بهدف رائع لالكسندر ايروخين بتسديدة "على الطاير" بيمناه من مسافة قريبة اثر رأسية من القائد لأرايم دزيوبا (32).

لكن البديل الاكوادوري فيليبي كايسيدو نجح في إدراك التعادل بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من فرانشيسكو أتشيربي أسكنها على يمين الحارس ميخائيل كيرجاكوف (82).

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وهو التعادل الثاني على التوالي للاتسيو، العائد للمشاركة في المسابقة للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008، خارج قواعده بعد الاول امام مضيفه كلوب بروج بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية فعزز موقعه في الصدارة برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة امام الاخير الذي يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني لاحقا.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يخوضها فريق العاصمة الايطالية في المسابقة القارية العريقة في غياب أكثر من لاعب أساسي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أبرزهم هدافه تشيرو إيموبيلي والاسباني لويس ألبرتو ومانويل لاتساري وحارس مرماه الألباني توماس ستراكوشا.

وأعلن الاتحاد الإيطالي الثلاثاء أن لاتسيو يخضع لتحقيق من قبل السلطات الرياضية بسبب "انتهاكات محتملة للبروتوكولات الصحية" بشأن كوفيد-19، من أجل توضيح الوضع في النادي.