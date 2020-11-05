دورة باريس: تأهل مدفيديف وزفيريف

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باريس: بلغ الروسي دانييل مدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف المصنفان ثالثا ورابعا تواليا بسهولة الدور ثمن النهائي من دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، فيما اقترب الأرجنتيني دييغو شفارتسمان السادس من حجز البطاقة الثامنة الأخيرة المؤهلة إلى بطولة الماسترز الختامية.

واحتاج زفيريف إلى 55 دقيقة لتخطي عقبة الصربي ميومير كيتشمانوفيتش 6-2 و6-2، في ثاني مواجهة بين اللاعبين حيث نجح الألماني في رد الاعتبار لخسارته المواجهة الاولى في الدور الأول لدورة سينسيناتي الأميركية العام الماضي.

ويلتقي زفيريف في الدور المقبل مع الفرنسي أدريان مانارينو الفائز على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-3 و6-7 (5-7) و6-3.

واستفاد مدفيديف من انسحاب منافسه الجنوب افريقي كيفن اندرسون في الشوط الفاصل من المجموعة الاولى.

واضطر اندرسون الى الانسحاب بطريقة غير متوقعة عندما كان متخلفا 2-5 في الشوط الفاصل وكشف الجهاز الطبي للدورة الفرنسية اصابته في عضلات المحالب.

ويواجه مدفيديف في الدور المقبل الاسترالي اليكس دي مينور او الايطالي لورنتسو سونيغو الذي حقق المفاجأة في دورة فيينا بإلحاقه هزيمة قاسية بالمصنف اول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور ربع النهائي.

ومنذ ان بلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك في ايلول/سبتمبر الماضي، تراجع مستوى مدفيديف بشكل كبير وخرج من الدور الاول في دورة هامبورغ الالمانية وبطولة رولان غاروس ثم من الدور الثاني في دورة سانت بطرسبورغ الروسية الذي كان يحمل لقبها، وربع النهائي في فيينا.

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وكان مدفيديف خرج من الدور الثاني في باريس العام الماضي.

وتابع شفارتسمان التاسع عالميا مسيرته نحو حجز البطاقة الاخيرة لبطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنويا أفضل ثمانية لاعبين في العالم، ببلوغه الدور ذاته اثر تغلبه على الفرنسي ريشار غاسكيه 7-5 و6-3 الأربعاء.

ويملك شفارتسمان الذي بلغ دور الاربعة لبطولة فرنسا المفتوحة قبل ثلاثة أسابيع، مصيره بيده لحجز بطاقته الى بطولة الماسترز الختامية المقررة في لندن من 15 الى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، حيث يحتاج إلى بلوغ نصف النهائي في دورة باريس لضمان البطاقة الأخيرة المؤهلة لبطولة الماسترز.

وضرب شفارتسمان الساعي الى بلوغ البطولة الختامية للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية، موعدا في ثمن النهائي مع الاسباني أليخاندرو دافيدوفيش الصاعد من التصفيات والفائز على الفرنسي بنجامان بونزي المشارك ببطاقة دعوة 6-4 و6-4.

وقال شفارتسمان "لدي شعور رائع، لأن فرصتي بين يدي"، مضيفا "أحاول أن أبذل قصارى جهدي، وأشعر أنني بحالة جيدة حقًا هذا الأسبوع. بعد روما، اكتسبت ثقة كبيرة وألعب بشكل جيد جدا. لذلك أريد أن أكون في لندن، وأتمنى أن أكون هناك".

وضمن ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال والنمسوي دومينيك تييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ومدفيديف وزفيريف والروسي أندري روبليف البطاقات السبع الأولى للبطولة الختامية.

كما تأهل الكندي ميلوش راونيتش العاشر بفوزه على الفرنسي بيار-أوغ إيربير 6-4 و6-4.