شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيمات الدفاع والوسط في مقدمة أولويات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو نادي الزمالك مركزي خط الوسط المدافع والدفاع والظهير الأيمن في مقدمة اهتمامات جهاز الكرة بالنسبة لصفقات الموسم الجديد، حيث اكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، لمسئولي لجنة الكرة ان الفريق بحاجة الي إضافات في قلب دفاع و الوسط مدافع، ويبحث مسئولي الزمالك انهاء التعاقد مع الثنائي رجب بكار و نبيل دونجا لاعبا بيراميدز لتدعيم المراكز التي يحتاجها الزمالك في الموسم الجديد، ويكثف مسئولي الزمالك من مفاوضاتهم مع مسئولي بيراميدز لانهاء صفقتي دونجا وبكار في اسرع وقت.

في نفس السياق فان مسئولي الزمالك اقتربوا من الحصول علي توقيع مهاجم افريقي سوبر لتدعيم الهجوم في ظل رغبة رغبة مصطفي محمد مهاجم الفريق في الاحتراف عقب بطولة افريقيا وغموض مصير عمر السعيد وكاسونجو في حسابات باتشيكو الموسم الجديد، وأكد مصدر داخل الزمالك إن إدارة الكرة استقرت علي 3 مهاجمين سوبر ويتم التفاوض معهم علي ان يتم التعاقد رسميا مع احدهم عقب بطولة افريقيا علي اقصي تقدير وسط تكهنات تؤكد ان الزمالك حصل علي توقيع مهاجم سوبر يتكتم علي تفاصيل التعاقد ، وفي حالة انهاء كل التفاصيل سيتم الاعلان عنه الصفقة قريبا.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى منح لاعبى الزمالك الدوليين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، على أن ينتظمو فى معسكر المنتخب يوم السبت المقبل استعدادًا لمباراتى توجو يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون، من أجل إراحة لاعبى الزمالك بسبب تلاحم الموسم وعدم حصولهم على أي راحة أسوة بلاعبى الأهلى وبيراميدز المتواجدين فى المعسكر.

يتواجد في معسكر المنتخب الأول حتى الآن13 لاعباً هم مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) ، على أن ينضم اليوم سداسي الأهلي وهم : محمد الشناوي و محمد هاني و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدي فتحي و محمد مجدي أفشة " الأهلي".