شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد نادى الطيران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بزيارة تفقدية اليوم الخميس ، إلى نادى الطيران بمصر الجديدة ، لتفقد النادى ومنشأته ومتابعة اخر نشاطات الفرق به بمختلف اللعبات .

ومن المقرر أن يقوم وزير الرياضة بالزيارة عقب تكريم فريق الجوالة وأندية الشباب في مراكز الشباب ، وذلك في مقر وزارة الشباب و الرياضة .

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وترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع اللجنة العليا لاكتشاف المواهب، بحضور ممثلي وزرات "الثقافة، التعليم العالي، التربية والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، الإعلام" ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الهدف من اللقاء توحيد جهود كافة الوزارات المعنية تحت كيان واحد فى مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين في كافة المجالات المستهدفة من خلال المشروع القومي، مشيراً إلى ان اعمال اللجنة تأتى فى ظل توجيهات القيادة السياسة باكتشاف ورعاية الموهوبين فى كافة المجالات.

أضاف صبحى بأن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة في كافة المجالات المعنى بها المشروع، وتطوير مستوى وقدرات هؤلاء الموهوبين، وفتح مركز تدريب لهم وفقاً لطرق التدريب الحديثة.