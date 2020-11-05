أكد مصدر مسئول بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن هناك صعوبة في لحاق طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بمواجهتي الفراعنة مع توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري بتصفيات أمم أفريقيا.
وقال المصدر، إن طاهر محمد طاهر يعاني من شد في العضلة الأمامية ويحتاج إلى أسبوع على أقل تقدير للعلاج والتعافي من الإصابة وبالتالي من الصعب أن يستعيد جاهزيته الفنية والبدنية
والجدير بالذكر أن معسكر منتخب مصر انطلق أول أمس الثلاثاء، ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، اليوم الخميس، عن لاعبي الزمالك في صفوف الفراعنة، حتى تكتمل صفوف الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر: صعوبة لحاق طاهر محمد طاهر بمواجهتي توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.