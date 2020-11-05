منتخب مصر: صعوبة لحاق طاهر محمد طاهر بمواجهتي توجو

أكد مصدر مسئول بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن هناك صعوبة في لحاق طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بمواجهتي الفراعنة مع توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال المصدر، إن طاهر محمد طاهر يعاني من شد في العضلة الأمامية ويحتاج إلى أسبوع على أقل تقدير للعلاج والتعافي من الإصابة وبالتالي من الصعب أن يستعيد جاهزيته الفنية والبدنية

قبل المباراتين المصيريتين في مشوار منتخب مصر.

والجدير بالذكر أن معسكر منتخب مصر انطلق أول أمس الثلاثاء، ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، اليوم الخميس، عن لاعبي الزمالك في صفوف الفراعنة، حتى تكتمل صفوف الفريق.