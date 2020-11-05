أحمد أبو الفتوح وأكرم توفيق خارج معسكر منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على استبعاد الثنائي أكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح من معسكر الفراعنة الذي انطلق أول أمس الثلاثاء.
ويفضل البدري الاكتفاء بوجود عمرو السولية وحمدي فتحي لاعبي الأهلي ومحمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي وطارق حامد لاعب الزمالك في مركز الوسط المدافع،ولذا ينوي استبعاد أكرم توفيق.
أما في مركز الظهير الأيسر، فإن البدري يرى أنه الأفضل بقاء ظهيرين فقط، والأقرب أن يكون الثنائي أيمن أشرف ومحمد حمدي هما اللاعبان في مركز الظهير الأيسر خلال المعسكر، خاصة وأن هناك
يستعد المنتخب الوطني لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
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