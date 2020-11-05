جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2020/2019..مصطفى محمد يتسلل للقمة!

تسلل المهاجم الدولي المصري الشاب “مصطفى محمد” إلى قمة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا بفضل ثنائية سجلها لفريقه “الزمالك” في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة إياب نصف النهائي ليلة أمس الاربعاء.

وخطف مصطفى محمد المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، ليتقدم بفارق هدف على المهاجم الكونجولي “جاكسون موليكا” الذي سجل 7 أهداف مع مازيمبي قبل توديع الفريق من ربع النهائي على يد الرجاء البيضاوي في شهر مارس الماضي.

وغادر جاكسون موليكا نحو الدوري البلجيكي خلال الميركاتو الصيفي 2020 ليمثل نادي ستاندرلييج، علمًا بأنه كان على مقربة من الانضمام لصفوف الأهلي المصري، إلا أن الصفقة فشلت لعدم قدرة إدارة النادي على بيع المغربي وليد آزارو آنذاك.

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وبات مصطفى محمد على بُعد هدفين من متصدر لائحة الهدافين، الجزائري كريم عريبي، والذي يعتلي المركز الأول برصيد 10 أهداف سجل معظمهم مع نادي النجم الساحلي التونسي خلال المراحل التأهيلية للبطولة، على النقيض من مصطفى محمد الذي جاءت معظم أهدافه في المجموعات والمراحل الإقصائية.

وبحسب اللائحة الجديدة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص هدافي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2020/2019، يتم احتساب الأهداف المُسجلة في الأدوار التي تُلعب ما قبل دور المجموعات، وليس التي تسجل بدءًا من دور المجموعات، الأمر الذي يُبقي كريم عريبي على قمة جدول الهدافين حتى بعد رحيله إلى الدوري الفرنسي.

وسيتوجب على مصطفى محمد تسجيل ثنائية في مرمى الأهلي حين يواجهه في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري لمعادلة رصيد أهداف كريم عريبي وخطف لقب الهداف.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019