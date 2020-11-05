وكيل أعماله: جيروم بواتينج جاهز لتمديد تعاقده مع بايرن ميونخ

كشف وكيل أعمال المدافع جيروم بواتينج الاربعاء أن موكله يرغب في بدء المفاوضات مع ناديه بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني وبطل أوروبا في كرة القدم بشأن تجديد عقده، وسط شكوك أيضًا حيال مستقبل زميله الدولي النمسوي دافيد ألابا مع الفريق.

وينتهي عقد بواتينج (32 عامًا) بطل العام عام 2014 مع العملاق البافاري في يونيو المقبل.

وقال وكيله دامير سموليان لموقع “سبورت 1”: “إننا منفتحون حيال مشاورات بشأن العقد وسنكون سعداء لو قمنا بذلك مع بايرن“.

وتابع “جيروم مرتاح جدًا هنا والفريق في أعلى مستويات التركيز والإحترافية”.

وانضم الدولي الألماني إلى بايرن في العام 2011 وحقق معه لقب الدوري الألماني ثماني مرات ودوري الأبطال عامي 2013 و2020 حيث لعب دورًا هامًا في الفوز بهما.

ويأتي توقيت تصريح وكيله بعد أيام من فشل بايرن وألابا (28 عامًا) في التوصل إلى أتفاق بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بعد سبعة أشهر.

وسجل بواتينج هدفه الأول في دوري الأبطال منذ خمسة أعوام الثلاثاء خلال الفوز 6-2 على سالزبورغ النمسوي حيث أكد أن الفريق البافاري يقف خلف ألابا.

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وأبلغ مدرب المنتخب الوطني يواخيم لوف كلا من بواتنيج وزميله في الفريق توماس مولر ونجم بوروسيا دورتموند ماتس هوملز في مارس من العام 2019 أنه لا يرغب في بقائهم مع المانشافت.

إلا ان المستويات الكبيرة التي يقدمها الثلاثي دفعت بالعديد من الجماهير إلى رفع أصواتهم مطالبين بعودته إلى كتيبة المنتخب في منافسات كأس أوروبا التي أرجئت من هذا العام إلى 2021 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، كشف مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك أن مدربي الأندية الكبيرة “سعداء جميعًا” لرؤية بواتينج بهذا المستوى، مشيدًا بأداء لاعب قلب الدفاع “الجيد جدًا” أمام سالزبورغ مؤكدًا أن الهدف الذي سجله “مهّد الطريق” نحو الفوز.

وخسر بايرن جهود الاسباني تياجو ألكانتارا لصالح ليفربول بطل إنجلترا مطلع الموسم ويواجه صعوبة في التوصل إلى أتفاق مع ألابا بعدما أشارت تقارير صحافية إلى أن الأخير يطالب بزيادة راتبه.

إلا أن بايرن لم يخف، كالعديد من الأندية الكبيرة في ألمانيا وأوروبا، عن معاناته على الصعيد ألمالي بسبب تداعيات كوفيد-19.

وقال رئيس النادي البافاري كارل هاينز رومينيجه في حديث مع مجلة “سبورت بيلد” العريقة “على اللاعبين أن يصبحوا أكثر تفهمًا. لدينا خسائر مادية هائلة ولم نستضف الجماهير في ملعبنا منذ ثمانية أشهر”.

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