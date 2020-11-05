حالات كورونا اليوم | تشيلسي يعلن إصابة كاي هافيرتز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي الأربعاء إصابة لاعب وسطه الواعد الدولي الألماني كاي هافيرتز بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي اللندني في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت “فرانك لامبارد أكد أن اختبارات كاي هافيرتز إيجابية لـكوفيد-19″.

وأضاف “نتيجة لذلك، يخضع اللاعب الآن لفترة من العزلة الذاتية ولن يشارك في مباراة الليلة في دوري أبطال أوروبا أمام رين الفرنسي” على ملعب ستامفورد بريدج في لندن في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الاول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وعانى كاي هافيرتز (21 عامًا) في بداية الموسم لفرض نفسه أساسيًا في تشكيلة النادي اللندني منذ انضمامه إلى صفوفه الصيف الماضي قادمًا من باير ليفركوزن.

وسجل هافيرتس هدفًا واحدًا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يكافح للوصول إلى ذروة مستواه بعد أن استخدمه مدرب البلوز فرانك لامبارد في عدة مراكز.

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