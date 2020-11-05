شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوجبل يشكر مرتضى منصور لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد أبوجبل، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الشكر لزملائه بالفريق ولجمهور الزمالك الذي وصفه بالعظيم، وأهداهم الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة اهداف لهدف والتأهل من خلاله لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال «أبوجبل» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أشكر المستشار مرتضي منصور رئيس النادي على دعمه الدائم والمستمر للفريق ولي شخصيا كحارس».

وأضاف: «رغم الانشغالات والظروف الصعبة التي يمر بها مرتضى منصور ونادي الزمالك، إلا أنه دائمًا ما يقف مع الفريق واللاعبين ويدعمهم قبل كل مباراة فاصلة حتي يتسني لنا الفوز».