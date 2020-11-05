شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: بذلنا مجهودًا خارقًا لتأهيل مصطفى محمد نفسيًا بعد تصريحات البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إنه عاتب على حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بسبب تصريحه السابق ضد مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي مهيب عبدالهادي في برنامج اللعيب: «حسام البدري حطم مصطفى محمد نفسيًا، وبذلنا مجهودًا خارقًا لتاهيله فنيًا ونفسيًا، وإخراجه من حالة الإحباط».

وتابع: «مصطفى محمد موت نفسه في التدريبات والمباريات مع الزمالك وأجبر الجميع على احترامه، خصوصًا بعد تألقه في مباراة الرجاء وإحرازه هدفين».