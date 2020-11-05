شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: أنا مشرف على الكرة مثل محمود الخطيب لا يصح مقارنتي بـ«عبدالحفيظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الدخول في مقارنة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مهيب عبدالهادي في برنامج اللعيب: «أنا مشرف على الكرة بنادي الزمالك، يعني منصبي يضاهي منصب الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكرة بالأهلي، لذلك لا يجوز مقارنتي بمدير الكرة سيد عبدالحفيظ».

وتابع المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن نادي الزمالك ليس ضمن تشكيله الإداري منصب مدير للكرة مثل سيد عبدالحفيظ.

وأوضح أمير مرتضى: «النادي الأهلي نادي كبير وعظيم ولاعبيه من أفضل اللاعبين، وأي فريق يفوز بالدوري ويتأهل لنهائي أفريقيا مثلما فعل الأهلي لابد أن نحترمه ونقدره ونحترم لاعبيه ومسؤوليه وإدارته».