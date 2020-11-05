شكرا لقرائتكم بعثة الجودو تطير لأوزبكستان للدخول فى معسكر استعدادا للبطولة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير اليوم بعثة منتخب الجودو إلى أوزبكستان، للمشاركة فى معسكر خارجى، والذى يقام بأوزبكستان فى الفترة من 5 إلى 20 نوفمبر الجارى فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية التى تقام ديسمبر المقبل بمدغشقر.

ويشارك فى المعسكر 10 لاعبين و3 مدربين وإداري، قائمة اللاعبين تضم كلا من محمد عبد الموجود وزن 66 كجم، أحمد عبد الرحمن 66، محمد محيى 73، عبد الرحمن عبد الغنى 73، محمد عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، عبد الله عثمان 81، حاتم عبد الآخر90، على حازم 90، أحمد وحيد +100، بالإضافة إلى رمضان درويش، وعلى مستوى المدربين يسافر مع اللاعبين ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربى المنتخب، ويرافقهم شريف هنوهم كإدارى للبعثة.

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اعتذر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين عن مشاركة المنتخب فى منافسات بطولة جراند سلام التى كان مقررًا إقامتها بالمجر نوفمبر المقبل، بسبب فيروس كورونا وانتشاره فى الدول الأوروبية، وأبلغ الاتحاد المصرى نظيره الدولى بالاعتذار عن المشاركة حرصًا وخوفًا على صحة وسلامة لاعبى المنتخب الوطنى.

كما جاء الاعتذار لعدم جاهزية اللاعبين بشكل كبير خاصة أن الاستعداد للنشاط الدولى الدخول فى معسكر لم يمر عليه سوى شهر واحد وهى فترة غير كافية لتحقيق ميدالية أو مركز فى البطولة.