شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو ينهى مرحلة المران البدنى للإسماعيلى الجمعة ويبدأ تدريبات الكرة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى إنهاء التدريبات البدنية لفريقه غداً الجمعة على أن يبدأ الدراويش بداية من السبت تدريبات الكرة والمباريات الودية استعداداً للموسم الجديد ، ويواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته اليومية، فى إطار برنامج الاعداد لخوض منافسات مسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة ، حيث يشهد المران استمرار رفع الأحمال البدنية الشاقة، من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية لدى اللاعبين وأبرزها الجري عبر الحواجز وبجانب تدريبات حفظ التوازن فضلاً عن حصص باستخدام الأحزمة وذلك تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو البرازيلى ومحمد سعد مدرب الأحمال.

وغادر الأنجولي أرى بابل الوافد الجديد للإسماعيلي القاهرة متوجهًا لبلاده بعد أن أعلن البرتغالي بيدرو جونافاليس، المدير الفني للمنتخب الأنجولي، قائمة فريقه، الذي يستعد لخوض مواجهتي الكونغو الديمقراطية، وشهدت القائمة، استدعاء أري بابل الوافد الجديد لصفوف الدراويش بجانب جيرالدو دا كوستا، جناح الأهلي.

وسيحل المنتخب الأنجولي، ضيفًا على الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثالثة، قبل أن يستضيف أنجولا، فى مواجهة الجولة الرابعة.

فى سياق متصل، انضم رباعى عبد الرحمن مجدى وأحمد أيمن ومحمود البدرى ومحمد صادق لصفوف المنتخب الأولمبى ضمن الاستعداد لمواجهتي كوريا الجنوبية والبرازيل الوديتين، المحدد لهما يومي 12 و16 نوفمبر الجاري بالقاهرة، فى إطار تحضيراته لخوض أولمبياد طوكيو 2021

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ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف،