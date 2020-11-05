بسيونى يعكف على ترتيب جدول فترة إعداد الطلائع وتنسيق المباريات الودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على ترتيب جدول فترة إعداد فريقه وتنسيق المباريات الودية والمعسكر الذى يخوضه الفريق استعداداً للموسم الجديد ، حيث بدأ الطلائع مساء الأربعاء، أولى تدريباته استعدادًا للموسم الجديد باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة الأهلى بالجولة الأخيرة للدورى مساء السبت الماضى والتى خسرها بثلاثية دون رد ليتوقف رصيده عند 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

وكانت مباراة طلائع الجيش والأهلى المباراة الأخيرة لستة نجوم من طلائع الجيش تنتهى إعارتهم بنهاية الدورى، وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته بنهاية مباراة نادى مصر بالجولة 33 للمسابقة، وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين.

وحسم الأهلى بطولة الدورى لصالحه للمرة الخامسة على التوالي، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه .

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وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.

وضمن طلائع الجيش بقاءه فى الدورى المصرى الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة قبل الاخيرة للمسابقة .

ونجح الطلائع فى التعاقد مع حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، بينما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.