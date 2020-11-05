أحمد مرتضى: سعيد بمواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سعادته بمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أحمد مرتضى، خلال مداخلة ببرنامج اللعيب:""لنجعلها احتفالية كما كنا في دبي أو ظبي ونكون وجهة مشرفة، والأفضل والأجهز سيفوز بالمباراة وسعيد أنني سأواجه الأهلي فلو فزت سيكون على حساب الأهلي، والريادة رجعت لمصر مرة أخرى في أفريقيا".

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وتابع أحمد مرتضى، خلال مداخلة ببرنامج اللعيب:"مرتضى هو صاحب الفضل الأول بعد ربنا على الفريق، هو من شكل هذا الفريق وهو من يوفر المال وهو من يقف بجانبهم وبعد مرتضى منصور لا نعلم ماذا سنفعل، لقد أسس قناة التي أسمع عنها على مدار 3 أو 4 رؤساء أندية ورأيت القناة في عهده".

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك:"حين نتأخر في التعاقد مع مدربين نتأخر لأن مرتضى يُطالبنا بالتعاقد مع أفضل مدرب وكذلك أفضل لاعبين وهذا واجبنا وننفذ ما علينا لخدمة النادي".

وأتم أحمد مرتضى تصريحاته بـ:"الناس كانت تسألني تفوز بالانتخابات أم البطولة فكنت أختار دوري أبطال أفريقيا لأن فوزي بالانتخابات سيسعدني أنا ومن انتخبي الفوز بالبطولة سيسعد الملايين".