سولشاير يمنح إدارة مانشستر يونايتد الضوء الأخضر لإقالته بعد الهزيمة من باشاك شهير تركي في دوري أبطال أوروبا

أوقف فريق إسطنبول باشاك شهير التركي انطلاقة ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي المثالية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الشياطين الحمر 2-1 مساء أمس الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة.

وحصد باشاك شهير، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، أول ثلاث نقاط له، لكنه ظل في قاع الترتيب، بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، المتساويين معه في رصيد النقاط.

في المقابل، ظل مانشستر يونايتد، الذي فاز في أول جولتين على باريس سان جيرمان ولايبزيج، متربعًا على الصدارة برصيد ست نقاط.

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وبادر النجم السنغالي المخضرم ديمبا با بالتسجيل لمصلحة باشاك شهير في الدقيقة 12، محرزًا أول أهداف الفريق التركي في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يضيف زميله البوسني إيدين فيسكا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

على الجانب الآخر، تكفل النجم الفرنسي أنتوني مارسيال بإحراز هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 43، دون أن يتمكن الشياطين الحمر من إدراك التعادل في الشوط الثاني، مانحين بذلك انتصارًا تاريخيًا لباشاك شهير التركي هو الأول له بأولى مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

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